Le ultime informazioni in merito le hanno fornite i colleghi di 'calciomercato.com' tramite una notizia esclusiva pubblicata sul proprio sito ufficiale. Secondo quanto riferito, infatti, uno degli agenti di Samuel Chukwueze sarebbe in queste ore in Turchia per incontrare alcune società della Super Lig. In modo particolare il Besiktas sarebbe uno dei club in questione, che però ritiene le richieste del Milan troppo elevate. Anche il Fenerbahce si sarebbe mosso, ma in questo caso si parla di contatti esplorativi, senza alcuna offerta. In ogni caso il nigeriano, come detto, vorrebbe rimanere in rossonero.