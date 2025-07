Milan show a Perth, Chukwueze carico: “Lavoriamo duro, l’atmosfera è ottima”

Su Allegri: “Mister Allegri è un grande allenatore, tutti lo sanno, ha vinto tanto in carriera. Ed essendo qui ora vorrà vincere trofei anche con il Milan. È un grande allenatore, sa quello che vuole. Lavora con i giocatori, sa come rapportarsi con i giocatori, sa cosa vogliono i giocatori e di cosa ha bisogno lui. È un grandissimo allenatore, sia dal punto di vista difensivo che offensivo. Dobbiamo solo continuare a lavorare con lui e cercare di fare ciò che ci chiede. Non puoi fare di testa tua, bisogna ascoltare il Mister. Se faremo così otterremo dei risultati”

“Bisogna sorridere sempre, sorridere e amare ciò che facciamo. Il calcio può essere stressante a volte, facendoti pensare troppo a ciò che non puoi fare, ma bisogna sorridere e rimanere sempre felici. Quando si è felici funziona tutto perché giochi con la giusta serenità, e il calcio, così come tutti gli altri aspetti, ne sono una conseguenza. Quando va bene sorridi, quando non va bene sorridi lo stesso. La cosa più importante è concentrarsi su sé stessi”.

Sull'atmosfera nello spogliatoio: “Tutti sono felici e lavorano duramente. Nello spogliatoio si è creata un’atmosfera davvero ottima. Abbiamo qualcuno che balla, e io sono uno di quelli (ride, ndr). Ci facilita il lavoro. A volte bisogna concentrarsi sul lavoro, a volte c’è spazio per divertirsi, ci sono momenti per scherzare e momenti per essere concentrati. Adesso abbiamo finito il lavoro e quindi possiamo divertirci un po’ (ride, ndr)”.