Calciomercato Milan – La rosa è da completare: ecco tutti i nomi

Manca poco al termine del calciomercato. Il Milan di Maldini e Massara sta lavorando per rafforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli

Redazione

di Enrico Maggioni. Il Milan targato Stefano Pioli intravede la prima giornata del campionato 2021-2022 ma Paolo Maldini e Frederic Massara stanno ancora lavorando per colmare le lacune del collettivo. Il vuoto lasciato da Hakan Calhanoglu, passato ai rivali concittadini nerazzurri, ha costretto la dirigenza a cercare un sostituto per il ruolo di mezzala ma ad oggi non risultano contatti concreti per una reale alternativa.

Il nome più gettonato nelle ultime settimane è quello dell’asso sloveno Josip Ilicic, classe 1988 che pare sia intenzionato a lasciare Bergamo per provare nuove esperienze, anche se ieri c'è stato un colloquio con Gasperini .Lo sloveno è la prima scelta ovviamente per i costi contenuti, ma non ha più la mobilità di un tempo e inoltre viene da vari problemi personali che hanno pesantemente condizionato la sua passata stagione.

Il sogno per il ruolo di trequartista – e di tornante di destra - è il marocchino Hakim Ziyech: considerati il costo del cartellino, dell’ingaggio e la difficoltà ad imbastire trattative con il ricco Chelsea, l’obiettivo appare difficilmente raggiungibile anche se sognare non costa nulla.

Altro nome emerso nelle ultime ore è quello del centrocampista Yacine Adli, classe 2000 in forza al Bordeaux, che potrebbe rivelarsi un jolly perfetto da inserire sia per il ruolo di trequartista sia in mediana. Adli potrebbe sostituire Calhanoglu avendone le stesse caratteristiche tecniche e fisiche ma il Milan lo valuta soprattutto come vice di Bennacer e Kessié. Senza dimenticare il possibile ritorno di Tièmouè Bakayoko, che garantirebbe spessore atletico e conoscenza dello spogliatoio.

La ricerca affannosa del “10” non è l’unico problema della squadra: i rossoneri sono alla ricerca di un vice-Calabria e in queste ore è forte il nome di Alessandro Florenzi, fresco campione d’Europa con la Nazionale ed ex PSG. Florenzi sarebbe perfetto per la rosa del Milan essendo un giocatore con grandissima esperienza in Europa, in grado di far rifiatare Calabria e distinguersi come vice-Saelemaekers.

Infine Maldini sa di dover puntellare la squadra con un attaccante di prospettiva, considerati i problemi fisici di Zlatan Ibrahimovic, che sta recuperando dall’operazione al ginocchio. Un cantiere ancora aperto, quello rossonero: occorre definire alla svelta il puzzle in modo da dare a mister Pioli una rosa competitiva. Milan, la nostra esclusiva con Drago, ex allenatore di Florenzi e Kessie. Ecco cosa ci ha detto.