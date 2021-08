Calciomercato Milan – Ilicic, colloquio con Gasperini: le ultime | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: novità importanti sul fronte Ilicic. Lo sloveno potrebbe rimanere a sorpresa all'Atalanta

Josip Ilicic sembrava diretto verso il Milan, ma ci sono delle novità importanti delle ultime ore. Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, lo sloveno potrebbe restare a sorpresa all'Atalanta. Nel corso delle scorse settimane ci sono stati diversi contatti tra i due club per il trasferimento di Ilicic, ma la quadra non è mai stata trovata. Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, avrebbe chiesto all'ex Palermo di rimanere.

A tal proposito, ecco le parole di Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport: "Importante novità: c'è stato un colloquio in mattinata tra Gasperini e Ilicic. L'allenatore ha espresso la volontà di trattenerlo all'Atalanta e di puntare su di lui. Il giocatore ha detto che resterebbe più che volentieri a Bergamo. Quindi perde un po' di quota la candidatura Ilicic per il Milan, anche se nel calciomercato non si può mai sapere. Ciò non cambia la strategia del Milan: Ilicic sarebbe arrivato solo a fine mercato e a determinate condizioni e il Milan continua a seguire alcuni profili, come il classe 2000 del Bordeaux Yacine Adli, per la trequarti".