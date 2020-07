Calciomercato Milan – La Roma spara alto per Zaniolo: le ultime

MERCATO MILAN NEWS – Fortunato nella sfortuna, Nicolò Zaniolo. Il centrocampista classe 1999 della Roma si era rotto il legamento crociato, ma grazie alla sosta forzata per il Coronavirus ha potuto recuperare e tornare in campo per il finale di stagione, ma soprattutto potrà esserci per l’Europeo, rinviato al 2021. Ieri, contro il Brescia, è arrivato anche il primo gol dopo l’infortunio. 204 giorni di digiuno. Ovviamente non è ancora al massimo della forma, ma ha tutto il tempo per riprendersi.

In tutto questo, comunque, non è mai scemato l’interesse di tantissimi top club e i problemi economici della Roma lo potrebbero mettere al centro di voci di mercato. I giallorossi non vorrebbero lasciarlo andare, ma potrebbero essere costretti a farlo. Una super offerta, poi, lascerebbe poco spazio alle riflessioni. La Juventus è sempre sulle sue tracce e sembra essere in vantaggio su tutte per l’eventuale acquisizione.

Occhio però anche all’Inter di Antonio Conte, che lo sogna in nerazzurro. Giuseppe Marotta potrebbe anche provare a inserire Radja Nainggolan nell’operazione, in modo da abbassare il prezzo (29 milioni più Nainggolan). Anche all’estero, Zaniolo piace tantissimo: dal Real Madrid al Bayern Monaco, dal Manchester United al Liverpool e al Tottenham. In ogni caso, però, la Roma spara altissimo e chiede almeno 70 milioni. Probabilmente troppi visto il periodo, ma le pretese potrebbero scendere vista anche la situazione economica del club capitolino. Se si dovesse poter chiudere a 45 milioni, magari con qualche bonus, il Milan potrebbe iscriversi alla corsa. Del resto giovani e forti: chi meglio di Zaniolo? Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>