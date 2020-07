Calciomercato Roma – Zaniolo al Real Madrid? La valutazione

CALCIOMERCATO ROMA – Le ultime indiscrezioni dalla Spagna, precisamente dal portale ‘Todofichajes‘, Nicolò Zaniolo è finito nel mirino del Real Madrid. Non ci sono solo i club italiani sul campioncino di proprietà della Roma. Si parla di una valutazione, da parte dei giallorossi, di 50 milioni di euro.

Cifra probabilmente esagerata ad oggi: non tanto per le qualità del giocatore, che conosciamo bene e apprezziamo, quanto per la questione fisica. A gennaio 2020 si è rotto il crociato, e con questo tipo di infortuni non si scherza. Ad oggi non vale 50 milioni. Ma qualora riprendesse a giocare, e dimostrasse di essere ai livelli pre-infortunio, la cifra è più o meno consona alle cifre (comunque folli) che girano da qualche anno a questa parte nel calciomercato.

