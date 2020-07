Calciomercato Roma – Zaniolo sacrificato? Servono 70 milioni

CALCIOMERCATO ROMA – Come scrive il Corriere dello Sport, il passivo di bilancio a 3 cifre e la qualificazione alla prossima Champions League quasi sfumata, imporranno alla Roma di effettuare un mercato con alcune cessioni, anche pesantissime. Una di queste potrebbe seriamente riguardare Nicolò Zaniolo.

Di fronte ad un’offerta di 70 milioni di euro, lo status di “incedibile” che Zaniolo si è conquistato, potrebbe decadere. Fra le squadre interessate al giocatore c’è sempre la Juventus. Sulla lista dei giocatori cedibili per fare cassa, la Roma ha segnato anche il nome di Cengiz Under. Si prospetta l’ennesima estate di cessioni per il club giallorosso.

E sempre parlando di calciomercato, il Bayern Monaco ha ufficializzato l’acquisto di un giovane difensore che interessava anche al Milan. Continua a leggere per scoprire di chi si tratta >>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓