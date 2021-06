Calciomercato Milan – La Lazio mette gli occhi su Ceballos

Dani Ceballos è uno dei principali obiettivi del calciomercato del Milan per sostituire Calhanoglu, ma sul giocatore c'è anche la Lazio.

Il calciomercato del Milan prosegue e Dani Ceballos è tra i favoriti per prendere il posto di Hakan Calhanoglu. Il giocatore è di proprietà del Real Madrid ed i rossoneri hanno un buon rapporto con Florentino Perez anche in virtù della trattativa Brahim Diaz. Lo spagnolo è stato mandato in prestito all'Arsenal durante l'ultima stagione, ma non ha lasciato il segno: può essere quindi il momento giusto per acquistarlo ad un prezzo vantaggioso.