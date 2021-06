Real Madrid, Perez: “Brahim Diaz? Vorremmo giocasse nel Milan” | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha parlato del futuro di Brahim Diaz

Brahim Diaz si avvicina sempre di più al Milan. E' da diversi giorni che vi parliamo di un accordo in dirittura d'arrivo tra il club rossonero e il Real Madrid. A tal proposito ci sono da segnalare le dichiarazioni molto importanti del presidente Florentino Perez, che di fatto ha aperto al trasferimento. Ecco le sue parole "El Transistor" su Onda Cero: "Brahim ha avuto la possibilità di dimostrare il suo grande talento al Milan, se non potrà giocare con continuità qui vorremmo che lo facesse al Milan. Non posso parlare di altre cose perché non so ancora cosa succederà. Lo stesso vale per Ceballos, Kubo e Odegaard (il riferimento è alla possibilità di giocare con continuità, non a delle possibile trattative con il Milan, ndr)". Intanto c'è l'ok di Elliott per l'acquisto di un grande talento.