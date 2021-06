Calciomercato Milan – Brahim Diaz, intesa raggiunta con il Real Madrid

Le ultime sul calciomercato del Milan: Brahim Diaz è sempre più vicino. Accordo di massima raggiunto con il Real Madrid

Il Milan è sempre più vicino alla conferma di Brahim Diazin rossonero anche nella stagione 2021-22. Lo scrive LaGazzetta dello Sport, in in edicola questa mattina. Dopo l'addio di Hakan Calhanoglu la conferma dello spagnolo è fondamentale: Milan e Real Madrid hanno trovato un'intesa di massima per un prestito con diritto di riscatto intorno ai 20 milioni.