Calciomercato Milan – La decisione del club sul vice Ibrahimovic | News

Calciomercato Milan: decisione presa sul vice Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic, ha segnato 10 gol in 6 partite disputate in questa stagione in Serie A. Senza dubbio è bomber principe e leader incontrastato del Milan. L’attaccante svedese, però, ha compiuto 39 anni lo scorso 3 ottobre e, oltretutto, attualmente è fermo ai box per una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Rientro previsto tra una, due settimane.

L’infortunio del numero 11 (LEGGI QUI LE ULTIME SUL SUO RINNOVO), però, non ha fatto cambiare idea a Paolo Maldini e Frederic Massara su come condurre il calciomercato del Milan a gennaio. Anche senza Ibrahimovic. Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, infatti, non sarà preso un suo vice.

La società rossonera, infatti, in caso di assenza di Ibrahimovic, ha piena fiducia nelle qualità e nelle capacità di Ante Rebić, Rafael Leão e Lorenzo Colombo. CALCIOMERCATO MILAN, ACCELERATA SU BRAHIM DÍAZ: LE ULTIME NEWS >>>