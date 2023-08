Calciomercato Milan – Krunic, respinta l’offensiva del Fenerbahçe

Rade Krunic non dovrebbe lasciare il Milan in questo calciomercato estivo. Il bosniaco è ritenuto indispensabile dal tecnico Stefano Pioli

Rade Krunic, centrocampista del Milan, è - come noto - un obiettivo del Fenerbahçe per questo calciomercato estivo. Ma, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, il club di Via Aldo Rossi tiene alto il muro sul centrocampista bosniaco. Questo perché l'ex Empoli, da sempre apprezzato dal tecnico rossonero Stefano Pioli per duttilità e intelligenza tattica, inizierà la stagione 2023-2024 da titolare in attesa del ritorno di Ismaël Bennacer a febbraio del prossimo anno.