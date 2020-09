Calciomercato Milan – Krunic in uscita: pronta l’offerta del Friburgo

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Lavori in corso per il Milan a centrocampo. Dopo la chiusura dell’affare Sandro Tonali, i rossoneri stanno lavorando per un altro giocatore da inserire nel reparto. Tiemoué Bakayoko è il nome in cima alla lista, ma occhio anche a Boubakary Soumaré del Lille. Movimenti di mercato che, secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, potrebbero portare alla cessione di Rade Krunic. Sul giocatore bosniaco c’è il Friburgo, pronto a sborsare 8 milioni di euro per portarlo in Germania.

QUESTO IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA DI TONALI >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>