Calciomercato Milan – Soumaré alternativa a Bakayoko: la formula

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – In casa Milan l’attenzione è sempre rivolta verso il centrocampo. Dopo l’arrivo di Sandro Tonali, i rossoneri stanno provando a prendere un altro giocatore in questa zona del campo. Da settimane ormai si registra una trattativa con il Chelsea per Tiemoué Bakayoko, ma negli ultimi giorni c’è stato un irrigidimento rossonero viste le cifre elevate del cartellino e dell’ingaggio. Per questo motivo, secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, è pronta l’alternativa Boubakary Soumaré, in forza al Lille. Un acquisto che il Milan vuole portare a termine con la formula del prestito con diritto di riscatto.

