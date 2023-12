Calciomercato – Dalla Turchia: “Il Milan è disposto a vendere Krunic”

Nel corso della prossima sessione invernale di calciomercato il Milan potrebbe essere uno dei club più attivi in tutti i sensi. Se in entrata potrebbero arrivare un attaccante, almeno un difensore centrale e Juan Miranda come vice Theo Hernandez, non è escluso che il Diavolo non possa cedere qualche giocatore. A questo proposito sembra quasi certa la partenza di Rade Krunic, finito pian piano ai margini del progetto tecnico di Stefano Pioli.