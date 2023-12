Calciomercato Milan – Krunic via. Ecco quanto potrebbe valere

Un Milan che non gioca al massimo, ma che oggi dovrà portarsi a casa tre punti. I rossoneri arrivano contro il Monza dopo la pesante sconfitta contro l'Atalanta e la vittoria contro il Newcastle. Rade Krunic non ha visto il campo, neanche come cambio per il centrocampo. Titolare contro Udinese e Lecce, pochissimi minuti nelle ultime gare di Champions League, fino ad arrivare alla panchina, che non ha più lasciato, dalla sfia contro il Frosinone. Che sia il preludio a un possibile addio nella prossima sessione di calciomercato?