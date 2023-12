Da pedina fondamentale per gli equilibri tattici a giocatore sacrificabile per il mercato gennaio. Questo è il buffo destino di Rade Krunic, centrocampista rossonero che, nelle ultime settimane, ha visto il suo minutaggio calare vertiginosamente. Stefano Pioli pare aver ormai trovato l'assetto titolare, pur con scelte spesso forzate a cause degli infortuni, e il bosniaco è scivolato anche alle spalle di Yacine Adli, come visto durante i cambi nel match fra Milan e Frosinone.