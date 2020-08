Calciomercato Milan – Krunic, il Friburgo insidia il Torino

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Rade Krunic è arrivato al Milan nel luglio 2019, pagato 8 milioni di euro all’Empoli. La sua prima stagione in rossonero non è stata brillante: ha totalizzato appena 18 presenze (con un assist) tra Serie A e Coppa Italia, per soli 709′ sul terreno di gioco.

Sotto contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2024, Krunic, una mezzala di ruolo penalizzato dal passaggio del Milan di Stefano Pioli dal 4-3-3 al 4-2-3-1, può lasciare i rossoneri in questa sessione di calciomercato. Come ricordato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, oltre al Torino di Marco Giampaolo il ragazzo ha ricevuto un’offerta del Friburgo.

Il Milan, per cederlo, chiede poco più di 6 milioni di euro. Cifra minima necessaria per non incappare in una pericolosa minusvalenza a bilancio. I rossoneri lascerebbero andare via Krunic per quell’importo, ma l’ingaggio del centrocampista bosniaco potrebbe rappresentare un problema, tanto per il Torino quanto per il Friburgo.

LEGGI QUI LE ULTIME NEWS SUL RINNOVO DI CONTRATTO DI ZLATAN IBRAHIMOVIC >>>