Calciomercato Milan – All. Fenerbahçe: “Abbiamo bisogno di Krunic”

Calciomercato Milan, l'allenatore del Fenerbahçe insiste per Krunic

Non è più una novità che Krunic del Milan sia il giocatore obiettivo del calciomercato del Fenerbahçe. L'allenatore Ismail Kartal ha dichiarato apertamente la sua opinione su Krunic. Di seguito sono riportate le sue dichiarazioni: «Molte volte non riesci a vedere il lavoro che Krunic fa in mezzo al campo. Quello che la nostra squadra ha bisogno è Krunic o un profilo simile al suo».