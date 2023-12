Calciomercato Milan – Dalla Turchia: “Fenerbahce in Italia per Krunic”

Rade Krunic si sta allontanando sempre di più dal Milan. Il Fenerbahce presto sarà in Italia per trattare il giocatore

Il Fenerbahce di nuovo sotto

Nella passata sessione di calciomercato solamente il 'no' di Stefano Pioli aveva fatto tramontare la trattativa, ma in questi mesi sono cambiate le carte in tavola e il tecnico non è più cosi convinto che il bosniaco sia incedibile. Inoltre da allora non è mai stata intavolata una trattativa per il rinnovo, cosa che il giocatore si aspettava da parte della società e ciò potrebbe ulteriormente aprire la strada alla dirigenza di Istanbul.