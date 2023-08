Calciomercato Milan – Krunic out, de Roon in? Addio a De Ketelaere

Tanto spazio concesso alle notizie sul calciomercato del Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 7 agosto 2023. Impazza la sessione estiva di trattative: Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno già fatto tanto per il Diavolo, ma ci sono ancora dei tasselli del mosaico rossonero da sistemare. Sia in entrata sia in uscita. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.