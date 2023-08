Calciomercato Milan – Krunic al Fenerbahçe? Ecco la situazione

La società di Via Aldo Rossi chiede tra i 10 e i 12 milioni di euro per concedere via libera a Krunic ma, finora, il Fenerbahçe non si è spinto oltre 5-6 milioni di euro. Per il 'CorSera', i turchi avrebbero pronto un rilancio fino a 8, ma questa cifra potrebbe non bastare ad accontentare Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, dirigenti rossoneri.