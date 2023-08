Calciomercato Milan – Koulierakis, i rossoneri ora fanno sul serio

Konstantinos Koulierakis è nel mirino del Milan per questo calciomercato estivo. Che sia il greco il rinforzo di prospettiva in difesa?

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha ricordato come i rossoneri stiano cercando un difensore centrale di prospettiva per completare il reparto e, attualmente, in pole position sembra esserci Konstantinos Koulierakis, classe 2003, titolare del PAOK Salonicco nonostante la sua giovane età.