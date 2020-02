Calciomercato Milan – Koulibaly al PSG libera Thiago Silva

CALCIOMERCATO MILAN – La stagione di Khalidou Koulibaly con il Napoli è stato sin qui disastrosa. Tra errori e infortuni, il difensore centrale non è più tra gli intoccabili. Anzi, questa estate potrebbe essere ceduto. Secondo indiscrezioni da La Gazzetta dello Sport, pare che abbia comprato casa a Parigi, pronto a trasferirsi al PSG. Un acquisto eventuale che libererebbe sempre più Thiago Silva.

Il Milan monitora da tempo questa pista, con il difensore brasiliano che tornerebbe volentieri in rossonero. In piedi anche l’idea Everton di Carlo Ancelotti, soprattutto per via dello stipendio altissimo che Thiago Silva percepisce. Il rinnovo con il PSG è comunque lontano, Leonardo non lo ritiene più all’altezza del nuovo progetto del club francese. L’acquisto di Koulibaly, che pare molto possibile secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere il segnale decisivo dell’addio di Thiago Silva da Parigi.

Un difensore esperto al Milan servirebbe tantissimo, si è già visto il buon impatto di Simon Kjaer, ma il capitano del PSG avrebbe un impatto ancora più forte. E poi con Ibrahimovic, i rossoneri ripartirebbero da dove era finito tutto. Proprio Zlatan potrebbe rinnovare il proprio contratto e rimanere anche la prossima stagione: continua a leggere >>>

