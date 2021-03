Calciomercato Milan – Kossounou, l’agente: “Può giocare in Serie A”

Calciomercato Milan: parla l’agente di Kossounou

Patrick Mork, agente di Odilo Kossounou (QUI TUTTE LE SKILLS) insieme a Marc Benson, ha rilasciato un’intervista a interlive.it. Mork ha parlato del futuro di Kossounou, seguito da Milan e Inter. Ecco cosa ha detto: “La Serie A è una destinazione possibile. Per Odilon stiamo parlando con molti club, proprio dall’Italia abbiamo ricevuto diversi interessamenti sia l’estate scorsa che adesso”

Sulle sue caratteristiche: “E’ un giocatore speciale, difficile paragonarlo a qualche difensore del passato o del presente. Per me è un difensore completo, molto veloce come ha dimostrato l’anno scorso in Champions League contro un certo Mbappé“. Sempre a proposito di calciomercato: il Milan pensa di cedere Romagnoli