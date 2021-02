Calciomercato Milan – Chi è Kossounou: skills, ruolo, caratteristiche (Video)

Milan, le ultime di calciomercato: interesse per Kossounou

Il Milan pensa già al calciomercato estivo. Tra i nomi seguiti da Maldini e Massara c’è quello di Odilo Kossounou, difensore classe 2001 del Bruges. Il calciatore è molto apprezzato dagli scout rossoneri, anche se su di lui ci sono l’Inter e, come riportato dal The Mirror, anche l’Arsenal, che in questo momento sarebbe in pole position. Koossounou ha una valutazione di circa 8,5 milioni di sterline. La curiosità che l’ivoriano è stato portato in Europa dall’Hammarby, cioè la squadra di cui Zlatan Ibrahimovic è azionista.

Stiamo parlando di un giocatore molto interessante, che fino a questo momento ha collezionato 28 presenze in questa stagione con il Bruges, segnando tra l'altro anche un gol. Chissà che Kossounou non possa essere un nuovo colpo firmato dalla triade Moncada-Maldini-Massara, così come è successo con Alexis Saelemaekers, prelevato dell'Anderlecht. Staremo a vedere, ma il Diavolo è pronto ad affondare il colpo.