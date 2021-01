Calciomercato Milan – Kone, ecco l’offerta rossonera | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: obiettivo Kone

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sul mercato in entrata del Milan. L’obiettivo non è solo Mohamed Simakan, ma anche Kouadio Koné (come anticipato da Pianetamilan.it)

Kone è un centrocampista possente dal punto di vista fisico, ma anche molto dotato dal punto di vista tecnicO. Ha impressionato gli osservatori rossoneri soprattutto per quanto concerne la personalità. Il Milan, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe offerto 10 milioni (7 parte fissa più 3 di bonus) per avere il giocatore. Il Tolosa ne chiede 15. Kone vuole ovviamente trasferirsi in rossonero e spera che si raggiunga l’accordo il prima possibile. Attenzione anche a Janis Antiste, attaccante classe 2002, sempre del Tolosa. Calciomercato Milan: Simakan ha in testa solo i rossoneri. VAI ALLA NOTIZIA>>>