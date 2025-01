Calciomercato Milan – Kolo Muani-Tomori: che intrecci! Il punto di Schira

Nicolò Schira , esperto di calciomercato , ha scritto un interessante pezzo per 'Il Giornale', parlando degli intrecci tra Milan e Juventus . Si parte con la situazione Tomori (che dovrebbe giocare titolare oggi): "Se l'inglese dovesse tornare al centro del progetto rossonero (e soprattutto titolare) il Diavolo chiuderebbe definitivamente la porta al tentativo bianconero di accaparrarsi l'ex Chelsea. La Juventus aveva provato a imbastire una trattativa, che per ora è stata stoppata".

Calciomercato Milan - Intrighi con la Juve! Tra Tomori e Kolo Muani: parla Schira

Poi Schira parla anche del possibile duello di calciomercato per l'attaccante: "Quel Kolo Muani in uscita dal PSG e che fa gola a mezza Europa. Dal Tottenham al Manchester United passando per Monaco, Lipsia e Chelsea: in tanti tengono d'occhio il nazionale francese, sul quale stanno provando l'affondo Giuntoli e Moncada. Rigorosamente in prestito". Infine l'esperto di calciomercato ricorda lo stipendio di Kolo Muani col PSG: circa 7 milioni più bonus. LEGGI ANCHE: Milan, Theo Hernandez: con Conceicao la rinascita? Ecco i motivi