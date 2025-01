Calciomercato Milan – Non si molla Kolo Muani: ma in pole position …

Il Milan non avrebbe ancora mollato il colpo per Randal Kolo Muani, anche se in pole position ci sarebbe un'altra società ...

Fabio Barera Redattore 10 gennaio 2025 (modifica il 10 gennaio 2025 | 19:32)

Il Milan non avrebbe ancora mollato il colpo per il possibile arrivo di Randal Kolo Muani. I rossoneri, come noto, avevano già seguito da molto vicino l'attaccante del PSG quando ancora giocava al Nantes. Poi decisero di virare su altri profili in quell'occasione e il ragazzo trovò un'altra destinazione. Le recenti difficoltà nel club parigino lo avrebbero però spinto ad ascoltare le proposte che gli stanno arrivando anche per un possibile trasferimento nel corso della sessione invernale di calciomercato. La pista sembrava essersi raffreddata, ma negli ultimi minuti sono giunte alcune novità.