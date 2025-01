Calciomercato – Milan e Juventus, duello per Kolo Muani: il punto

Secondo quanto riferito da 'Il Giornale' oggi in edicola c'è in corso una bella sfida tra Milan e Juventus per assicurarsi, in questo calciomercato invernale, le prestazioni di Randal Kolo Muani . Il centravanti francese, classe 1998 , è in uscita dal PSG : l'allenatore Luis Enrique lo ha messo ai margini della rosa e, pertanto, l'ex Eintracht Francoforte e Nantes può partire con la formula del prestito .

Calciomercato - Kolo Muani, sarà Milan o Juventus?

La Juventus, con il suo direttore tecnico Cristiano Giuntoli, è in pressing per averlo, anche se non trovano conferme i 'rumors' che girano, in Francia, su un possibile scambio con Dušan Vlahović. In casa Milan, invece, il profilo è apprezzato dal direttore tecnico Geoffrey Moncada, che avrebbe voluto prenderlo già nel 2022, prima che si trasferisse in Germania, ma anche da Sérgio Conceição.