Calciomercato Milan – Kjaer, è l’ora del rinnovo: cifre e dettagli

Finito il calciomercato estivo, il Milan si dedica ai rinnovi: tocca a Simon Kjaer, il cui contratto con il Diavolo scadrà il 30 giugno 2022

Daniele Triolo

Finito il calciomercato estivo, in casa Milan è tempo di pensare ai rinnovi. Quello di Simon Kjaer, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, è una priorità per il club rossonero. Rispetto alle situazioni di Alessio Romagnoli e Franck Kessié, anche loro in scadenza con il club di Via Aldo Rossi il prossimo 30 giugno 2022, quella del difensore centrale danese, classe 1989, è decisamente più agevole da sistemare.

Il confronto di calciomercato tra il Milan e l'entourage di Kjaer, in scaletta in questi giorni, dovrebbe infatti definire i contorni del prolungamento del contratto del giocatore. Il numero 24 è un calciatore rigenerato da quando, nel gennaio 2020, è arrivato in rossonero. Ormai colonna della retroguardia della formazione di Stefano Pioli, sembrava anche essere in procinto di prendere la fascia di capitano prima che lo spogliatoio votasse per Davide Calabria (in assenza dal campo di Romagnoli).

Kjaer, per rinnovare con il Milan e, di fatto, togliersi dalle prossime sessioni di calciomercato, non chiede un ingaggio altissimo. Attualmente, il centrale scandinavo percepisce 2,5 milioni di euro e vorrebbe firmare ad un milione di euro in più all'anno. Tutto ampiamente nei parametri che il fondo Elliott Management Corporation ha dato per il monte ingaggi del club meneghino. Da vedere solo se il contratto sarà allungato fino al 2023 o fino al 2024.

Quel che è certo, però, è che nella prossima stagione Kjaer sarà un perno del Milan di Pioli, per la soddisfazione di tutti a Milanello, dove apprezzano, oltre che le doti tecniche del danese, anche le sue enormi qualità umane. Milan-Lazio, torna Ibrahimovic: ecco i due sogni dello svedese >>>