Calciomercato Milan – Rinnovo Kessié, tifosi preoccupati e PSG pronto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié potrebbe andare a parametro zero al PSG proprio come fatto da Gianluigi Donnarumma

Il Milan ha provato a rinnovare il contratto di Franck Kessié durante l'ultima sessione estiva di calciomercato . Ma senza esito. Ed ora la questione, secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, preoccupa i tifosi rossoneri, oltre che il club di Via Aldo Rossi, perché, con Kessié, rischiano di rivivere la triste storia di un tradimento ancora fresco .

Kessié, che ieri si è allenato in gruppo, ha recuperato dall'infortunio al flessore della coscia sinistra e, pertanto, giocherà titolare in Milan-Lazio, andrà come noto in scadenza di contratto con il Diavolo il prossimo 30 giugno 2022. La proposta contrattuale del Milan, un accordo di cinque anni (fino al 30 giugno 2026) da 6,5 milioni di euro netti a stagione non è stata, però, accettata dal centrocampista ivoriano.