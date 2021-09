Milan-Lazio, ecco Ibrahimovic: lo svedese insegue Champions e Mondiali

Zlatan Ibrahimovic tornerà a disposizione di Stefano Pioli per Milan-Lazio. Inizierà l'assalto alla Champions League ed a Qatar 2022. Il punto

Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, è pronto a tornare in campo in occasione di Milan-Lazio, partita della 3^ giornata di Serie A, in programma domenica alle ore 18:00 a 'San Siro'. Ne ha parlato il 'Corriere della Sera' oggi in edicola. A distanza di quattro mesi dall'infortunio al ginocchio in casa della Juventus (9 maggio) ed a tre mesi dall'intervento in artroscopia di pulizia al ginocchio stesso (18 giugno), è finita la corsa contro il tempo del fuoriclasse svedese.

Per Milan-Lazio, infatti, Ibrahimovic sarà sicuramente della partita. Se titolare o meno, però, lo deciderà insieme al tecnico Stefano Pioli soltanto tra domani e venerdì. L'intenzione di Pioli è quella di evitare rischi. Per il quotidiano generalista, l'ipotesi più probabile, al momento, è che Zlatan entri a gara in corso. Sempre che il numero 11 del Diavolo, alla fine, non convinca il suo allenatore a schierarlo sin da subito per poi uscire nella ripresa. Non sarebbe la prima volta che accade.

Due, per il 'CorSera', le attuali certezze. La prima è che l'autonomia di Ibrahimovic per Milan-Lazio è di un tempo (45'), al massimo un'ora di gioco. L'altra è che dopo quattro mesi lontano dal campo, Ibra ha una voglia matta di tornare protagonista della squadra rossonera. Il centravanti sta bene, di gambe e nel morale. In testa, poi, ha due obiettivi fissi secondo quanto racconta chi gli sta accanto.

Ibrahimovic vuole dimostrare di poter essere decisivo in Champions League anche a 40 anni e vuole arrivare ai Mondiali di Qatar 2022 con la sua Svezia, quando di anni ne avrà compiuti ben 41. Presumibilmente, ha concluso il quotidiano nazionale, domenica a 'San Siro' avrebbe giocato Olivier Giroud, se non fosse risultato positivo al CoVid, di modo da dare a Zlatan più tempo per recuperare la miglior condizione.

Ma il Diavolo ha fretta. Ibrahimovic servirà per Milan-Lazio e, successivamente, per le altre due partite di fuoco che attendono i rossoneri la prossima settimana: Liverpool-Milan di Champions League e Juventus-Milan di campionato.