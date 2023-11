Calciomercato Milan – Schira: “Interesse per Kiwior, agente a Milano”

Nicolò Schira, esperto di calciomercato, fa sapere dell'interesse del Milan per Jakub Kiwior, difensore polacco in forza all'Arsenal

L'infortunio di Malick Thiaw ha messo nei guai la retroguardia del Milan che ora ha a disposizione il solo Tomori tra i difensori. Necessario, dunque, un intervento in quel reparto nel mercato di gennaio da parte della dirigenza capitana da Furlani. Nicolò Schira, esperto di calciomercato, tramite un post su X fa sapere dell'interesse del club di via Aldo Rossi per l'ex Spezia Kiwior, ora in forza all'Arsenal.