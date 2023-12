Calciomercato Milan – Romano: “Obiettivo Kiwior, ma l’Arsenal fa muro”

L'infortunio di Malick Thiaw ha messo nei guai la retroguardia del Milan che ora si ritrova il solo Tomori a disposizione tra i difensori centrali. Infatti, in quel ruolo al momento out per problemi fisici ci sono Pellegrino , Kalulu e Kjaer , con quest'ultimo che dovrebbe essere vicino al rientro.

Il club per far fronte a questa emergenza si sta muovendo sul mercato e guarda anche in Premier League. Come riporta Caughtoffside, servizio d'informazione sportiva inglese, Fabrizio Romano ha confermato l'interesse dei rossoneri per Jakub Kiwior dell'Arsenal e ha spiegato la situazione intorno al giocatore.