Calciomercato Milan – Kessié puntava a tornare: secco ‘no’ del Diavolo

Franck Kessié puntava a tornare al Milan nel prossimo calciomercato di gennaio. I rossoneri, però, non intendono riaccoglierlo in squadra

Franck Kessié , ex centrocampista del Milan , sta giocando davvero molto poco al Barcellona e, per questo, starebbe facendo delle valutazioni sul suo futuro. Potrebbe anche lasciare la Catalogna nel prossimo calciomercato di gennaio 2023 .

Per questo, secondo quanto riferito da 'SportMediaset', il suo agente, George Atangana , lo avrebbe proposto al Milan per un clamoroso ritorno in squadra dopo l'ultimo quinquennio trascorso insieme ( 2017-2022 ), terminato con la conquista del 19° Scudetto rossonero.

Atangana lo ha proposto anche all'Inter, ma è difficile che lo prenda

Atangana, però, ha ricevuto un netto rifiuto da parte del Milan per un Kessié-bis. Il procuratore, allora, lo avrebbe proposto anche all'Inter, così come confermato dalla stampa italiana. Operazione, però, complicata per diversi motivi, primo tra tutti l'elevato ingaggio percepito dal giocatore (6,5 milioni di euro netti a stagione) in blaugrana.