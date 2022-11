Calciomercato – Kessié si è offerto anche al Milan: la replica di Maldini

Franck Kessié vuole lasciare il Barcellona nel calciomercato di gennaio. Milan e Inter interpellate per il ritorno in Italia dell'ivoriano

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Franck Kessié, ex centrocampista del Milan che nel corso del calciomercato di gennaio può lasciare il Barcellona. La sua esperienza in blaugrana, infatti, non è andata finora come l'ivoriano si sarebbe aspettato. Poco spazio, difficoltà fisiche, la sensazione di non aver fatto la scelta giusta lasciando i rossoneri Campioni d'Italia, dove era protagonista, per andare a fare panchina in Spagna.

Kessié tra Milan e Inter: tornerà a Milano nel 2023? — Nell'ultimo periodo è emersa più volte la volontà di Kessié di lasciare il Barça nel calciomercato di gennaio per far ritorno in Serie A, più precisamente a Milano, dove il giocatore si era trovato bene. Per il Milan, però, ha confermato il quotidiano torinese, è un capitolo chiuso. I dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno optato per diversi profili in mediana e non hanno mai preso in considerazione un eventuale ritorno dell'ormai ex 'Presidente' Kessié a Milanello.

Nerazzurri possibilisti, ma a due condizioni — Discorso diverso, invece, per l'Inter. Il direttore sportivo Piero Ausilio che è un grande estimatore di Kessié, sin dai tempi in cui provò a portarlo in nerazzurro imbastendo scambi - tutti rifiutati dal Diavolo - con Radja Nainggolan prima e Matías Vecino poi. L'Inter, però, potrebbe permettersi eventualmente di prendere Kessié soltanto in prestito e con parte dell'ingaggio pagata dai catalani. Da Barcellona risponderanno in maniera favorevole?