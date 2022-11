Calciomercato – Kessie offerto all’Inter: la risposta dei nerazzurri

Franck Kessié, ex giocatore del Milan, offerto all'Inter per il calciomercato di gennaio dal suo procuratore, George Atangana. Il punto

Daniele Triolo

Incredibile, ma vero. Franck Kessié, ex centrocampista del Milan oggi al Barcellona, è stato offerto all'Inter per il calciomercato di gennaio dal suo procuratore, George Atangana. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Kessié, che ha lasciato il Diavolo a parametro zero la scorsa estate, si era trasferito in blaugrana firmando un contratto da 6,5 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2026.

Finora, però, la sua avventura in Catalogna è stata a dir poco disastrosa: ha giocato appena 13 partite, di cui 7 nella Liga e 6 in Champions League, segnando un gol in Europa contro il Viktoria Plzeň. Ma, soprattutto, nell'arco di queste gare, ha messo piede in campo per appena 758' (media di 58' per partita). Poco, pochissimo per un calciatore che sognava di vivere tutt'altro tipo di avventura in Spagna.

Inter, altro sgarbo al Milan in arrivo con l'ingaggio di Kessié? — Il contatto tra Atangana e l'Inter, ha rivelato il 'CorSport', non è stato di certo il primo segnale di insofferenza di Kessié per la sua situazione alla corte di Xavi. Un tentativo iniziale, infatti, l'agente lo ha fatto proprio con il Milan, informandosi sulla disponibilità del club rossonero a riaccogliere il centrocampista ivoriano, classe 1996, nelle proprie fila. Sembra, però, che la risposta del Diavolo sia stata molto fredda.

In questo senso hanno certamente pesato i rapporti inesistenti o quasi tra Atangana e Paolo Maldini. L'Inter, invece, è sembrata possibilista a prendere Kessié a gennaio. Il giocatore, da anni, è un pallino del direttore sportivo Piero Ausilio e, come si ricorderà, i nerazzurri avevano provato a prenderlo già in epoca Antonio Conte, tentando di imbastire uno scambio con il Milan che avrebbe coinvolto l'uruguaiano Matías Vecino.

L'Inter, però, ha posto alcune condizioni per prendere Kessié nel calciomercato di gennaio. Innanzitutto, l'operazione potrebbe essere messa in piedi soltanto con la formula del prestito. E visto che il Barça lo ha preso dal Milan a costo zero, su questo frangente si può lavorare. In aggiunta, però, il club di Viale della Liberazione vorrebbe che i catalani pagassero parte dell'ingaggio di Kessié.

L'ivoriano sarebbe un'alternativa a centrocampo — Quei 6,5 milioni di euro, infatti, rappresentano il top in casa Inter (escluso Romelu Lukaku) e va considerato come, in un settore dove i titolari nerazzurri sono Nicolò Barella, Marcelo Brozović ed un altro ex rossonero, Hakan Çalhanoğlu, Kessié sarebbe soltanto un'alternativa ai titolari. Un rinforzo, certo, di livello, ma pur sempre un ricambio per la squadra allenata da Simone Inzaghi.

Una delle incognite sul possibile stop all'affare? L'atteggiamento che il Barcellona potrebbe avere nei confronti dell'Inter. Il recente, doppio confronto nel girone di Champions ha lasciato degli strascichi. Per il quotidiano romano, infatti, la squadra catalana riterrebbe come per la qualificazione dell'Inter agli ottavi sia stato determinante il rigore non assegnato a 'San Siro'. E in Viale della Liberazione non hanno gradito il tono di certe prese di posizione. Cuore Milan, interventi killer, i gavettoni a Berlusconi: i 38 anni di de Jong >>>