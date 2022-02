Calciomercato Milan – Via Kessié, dentro Sanches. Poi Adli e Pobega

Renato Sanches, nel prossimo calciomercato estivo, dovrebbe sostituire Franck Kessié. Il centrocampo si arricchirà dei rientri dai prestiti

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando dei possibili movimenti di calciomercato del Milan in vista della prossima estate, è partita da un concetto. Il Diavolo ha intenzione di sostituire Franck Kessié, in scadenza di contratto e sempre più vicino all'addio a parametro zero dal 1° luglio, con Renato Sanches.