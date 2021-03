Calciomercato Milan – Kessié nel mirino del Real Madrid | News

Calciomercato Milan: Kessié piace, ma non si vende

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Repubblica‘ oggi in edicola, il centrocampista Franck Kessié, classe 1996, punto di forza del Milan di Stefano Pioli, sarebbe finito nel mirino del Real Madrid, nella Liga spagnola, oltre che di molti club nella Premier League inglese.

Kessié, al Milan dall’estate 2017, sta giocando la sua stagione più bella in maglia rossonera. È diventato uno dei leader del Diavolo, insostituibile a centrocampo, bravo tanto in fase difensiva quanto in quella offensiva, e, come noto, implacabile quando c’è da trasformare un calcio di rigore.

Ma se i ‘rumors‘ di calciomercato accostano Kessié alle ‘Merengues‘ c’è anche da aggiungere come il Milan, in realtà, consideri incedibile il suo numero 79 ivoriano. Il contratto di Kessié con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno 2022 e sono già iniziati i dialoghi per il prolungamento.

Kessié, che attualmente percepisce 2,2 milioni di euro netti a stagione, potrebbe vedersi quasi raddoppiato il suo stipendio. Questa è la mossa del Milan per evitare qualsiasi tentazione o possibile ‘mal di pancia’. Intanto, il Milan trova l’attaccante da affiancare ad Ibrahimovic >>>