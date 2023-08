Ex Milan – Kessie all’Al-Ahli: ecco quanto incassano i rossoneri

Da quando Cristiano Ronaldo è andato a giocare all'Al Nassr, in Arabia, molti altri giocatori fortissimi dei campionati europei stando disertando le proprie squadre per seguire l'esodo saudita. Tra questi vi è anche l'ivoriano Franck Kessie, ex centrocampista di Milan e Atalanta, ceduto per 12,5 milioni dal Barcellona all'Al-Ahli. Questo trasferimento ha fatto in modo che, parte dell'incasso blaugrana, fosse destinato alle sue due precedenti squadre italiane principali: il Diavolo e la Dea.