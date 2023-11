Calciomercato Milan – Per Kelly pronta la sfida con la Juventus

'Tuttosport' in edicola questa mattina fa il punto anche sul calciomercato . La Juventus sarebbe in piena per Lloyd Kelly , difensore centrale del Bournemouth, accostato dallo stesso quotidiano anche al Milan . Geoffrey Moncada ha visionato il ragazzo una settimana fa al Vitality Stadium nel match contro il Burnley. Su di lui ci sarebbe da tempo anche Giuntoli.

Calciomercato Milan, tanta concorrenza per Kelly

Lo stesso Liverpool, si legge, sarebbe ora tornato alla carica. E la lista di pretendenti è ampia: si va dal duo londinese Tottenham-Arsenal fino al Borussia Dortmund. Kelly vorrebbe aumentare il suo ingaggio. Insomma per il Milan ci potrebbe essere un'ampia concorrenza per un difensore. I rossoneri, oltre a Kelly, potrebbero essere alla ricerca di altri obiettivi. Sta di fatto che, come detto da Pioli in conferenza, un intervento in difesa andrà fatto. LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Milan-Udinese, Giroud e Jovic. Spazio alle due punte