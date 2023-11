Calciomercato Milan – Kelly difficile: il Bournemouth non vorrebbe cederlo

Il Milan continua con il suo lavoro sul calciomercato . I rossoneri, dopo le brutte notizie da Kalulu e Pellegrino , dovranno cercare un altro difensore già a gennaio. Tuttosport ha parlato di Lloyd Kelly del Bournemouth .Ne parla anche La Gazzetta dello Sport, che come primo obiettivo del Milan, dà Kiwior dell'Arsenal.

Calciomercato Milan, Kelly difficile

Lo scouting, si legge, guarda diverse situazioni. Geoffrey Moncada, riferimento numero 1 per il calciomercato milanista, è stato a vedere Bournemouth-Burnley. Obiettivo principale, Lloyd Kelly, inglese, classe 1998, titolare del Bournemouth. La Juventus è stata probabilmente la prima italiana a seguirlo. Il Milan è andato a vederlo, ma ci sarebbe la forte concorrenza inglese. Inoltre Kelly è un titolare, il Bournemouth non avrebbe voglia di cederlo a gennaio. Da non perdere di vista nemmeno Konstantinos Koulieerakis, centrale 19enne del Paok.