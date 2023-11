Calciomercato Milan – Kiwior torna di moda: possibilità in prestito

Il Milan, in questo momento, ha una grossa emergenza in difesa: per Milan-Udinese, di domani sera, saranno disponibili Thiaw e Tomori. Simon Kjaer sta meglio e molto probabilmente ci sarà ma in settimana si è allenato a parte e non può essere vicino al 100%. Marco Pellegrino dovrebbe tornare a Natale. Pierre Kalulu è stato operato e dovrebbe stare fuori almeno 4 mesi. Il Milan quindi, inevitabilmente, guarda al calciomercato, alla ricerca di un centrale. Ne parla oggi l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.