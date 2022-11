Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Keita possibile obiettivo”

Naby Keita potrebbe lasciare il Liverpool a gennaio e potrebbe interessare al Milan: questa l'indiscrezione lanciata da Fichajes

Il Milan pensa al calcio giocato, dopo la sconfitta subita a Torino per 2-1, la squadra di Stefano Pioli cerca il riscatto in Europa. La partita di domani contro il Salisburgo sarà fondamentale per il futuro della stagione rossonera. A un paio di mesi dalla sessione invernale di gennaio, le voci di calciomercato si fanno sempre più insistenti, con nuovi nomi come possibili obiettivi futuri.

Calciomercato Milan, Keita un possibile obiettivo? — Anche se la sessione invernale di gennaio è quasi alle porte, il Milan potrebbe già pensare ad acquisti per la prossima estate. Soprattutto per quanto riguarda possibili giocatori in scadenza di contratto a giugno. Un possibile accordo con questi calciatori ci potrebbe già essere a gennaio.

Secondo quanto riportato da Fichajes, il Milan potrebbe essere la prossima destinazione di Naby Keita. Il centrocampista del Liverpool è in scadenza di contratto e non sta vivendo il suo miglior periodo. I rossoneri potrebbero essere interessati al calciatore come parametro zero. Il giocatore potrebbe essere un giusto sostituto di Franck Kessié, passato in estate al Barcellona.