Calciomercato Milan, Kean e Retegui nel mirino? Graditi, ma...

Calciomercato Milan, per l'attacco possibili due nuovi innesti? Occhio ai profili italiani come Lucca, Kean e Retegui. Le ultime novità

Come scrive Calciomercato.com, al Milan potrebbe non bastare il solo Santiago Gimenez per l'attacco della prossima stagione. Secondo il sito, infatti, gli verrà affiancata una punta forte fisicamente e con una media realizzativa, possibilmente, alta. E in caso di prestito di Camarda, i nuovi attaccanti in arrivo dal calciomercato potrebbero essere anche due. Si ma chi sono i candidati?