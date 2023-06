Calciomercato Milan – Kamada sta per sbloccarsi: le ultime news

Daichi Kamada arriverà al Milan in questo calciomercato estivo, come stabilito ormai un mese fa. Il punto della situazione sul giapponese

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' in edicola questa mattina Daichi Kamada sarà regolarmente un calciatore del Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Il fantasista giapponese, classe 1996, che si svincola a parametro zero dall'Eintracht Francoforte, dovrebbe arrivare a Milano la prossima settimana per le visite mediche di rito con il club di Via Aldo Rossi.