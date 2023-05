Calciomercato Milan – Kamada può arrivare a prescindere da Brahim Díaz

Daichi Kamada, obiettivo di calciomercato del Milan, ha già dato il suo via libera per il trasferimento in rossonero. Facciamo il punto

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Daichi Kamada, obiettivo del Milan per il calciomercato estivo. Giocatore perfetto da inserire nell'organico di mister Stefano Pioli nel caso in cui non venga riscattato Brahim Díaz dal Real Madrid. Ma, comunque, tecnicamente e tatticamente adatto per giocare anche insieme allo spagnolo.

Calciomercato Milan, già bloccato Kamada — Questo è il motivo per cui il Milan è in pole position per prendere Kamada in questa finestra di calciomercato a parametro zero. Il classe 1996, infatti, si svincolerà dall'Eintracht Francoforte il prossimo 1° luglio e rappresenta una ghiotta opportunità per il Diavolo. I contatti sono iniziati da tempo e si sono intensificati negli ultimi giorni.