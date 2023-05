Calciomercato Milan – Maldini al lavoro per trattenere Brahim Díaz

Il Milan, ha commentato il quotidiano torinese, ha già fatto sapere al giocatore ed al padre - che ne cura gli interessi - di volerlo trattenere, riscattandolo a titolo definitivo dal club di Florentino Pérez. Brahim ha dato il suo ok. Il problema, però, sta nelle volontà del Real Madrid. Nell'estate 2021, quando le società rinnovarono il prestito, non è stato infatti messo per iscritto un diritto di riscatto.

Il Real Madrid ora lo valuta quasi 30 milioni — Ipotizzate, però, due cifre: 22 milioni di euro per l'acquisto da parte del Milan e 27 per il contro-riscatto in favore dei 'Blancos'. Il Diavolo vorrebbe uno sconto rispetto ai 22, mentre il Real complice l'interesse di alcuni club per Brahim Díaz (su di lui c'è l'Arsenal), ragiona, al contrario, su un prezzo che ora si avvicina più ai 30 milioni di euro che al ribasso. Ci sarà, dunque, da lavorare e non sarà semplice.

Già la prossima settimana, o appena terminato il campionato, i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara incontreranno l’entourage di Brahim Díaz. La stessa cosa farà il Real Madrid. Capite le intenzioni delle due società, comunque in ottimi rapporti, si capirà meglio cosa accadrà poi. Il ragazzo, che al Milan si sente al centro del progetto, come detto vorrebbe restare. Ma le variabili in gioco sono molte. Milan, due piste calde per il bomber >>>