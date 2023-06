Calciomercato Milan – Kamada attende il via libera dal Diavolo | News

Daichi Kamada starebbe solamente attendendo il via libera dal Milan, club che lo vorrebbe ingaggiare, per tutti i dettagli dell'accordo

Dopo una fase iniziale di trattative che sembrava dover portare molto presto Daichi Kamada a vestire la maglia del Milan , negli ultimi giorni le acque si sarebbero calmate. Si era detto che il Diavolo avrebbe dovuto attendere che il nipponico disputasse i suoi impegni con la Nazionale del Giappone e tornasse in Europa per poter chiudere l'affare.

Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano attraverso il proprio profilo 'Twitter', starebbe proseguendo la trattativa tra il Milan e Daichi Kamada, con il giapponese in attesa del via libera da parte dei rossoneri in merito ai dettagli tecnici dell'accordo.